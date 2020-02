Karnevalssitzung : Schlossgeister lassen Besucher Sitzung bewerten

Neersen Die Karnevalsgesellschaft arbeitet an einem neuen Konzept. Wichtig sei es, auch verstärkt ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Die traditionelle Narrensitzung der Karnevalsgesellschaft (KG) Schlossgeister fand so früh statt wie nie zuvor: Die Narren kamen nicht erst, wie sonst üblich, am Karnevalssamstag im Wahlefeld zusammen, und die Sitzung am Samstag begann bereits um 16.11 Uhr. Dafür gab es Gründe: Am Karnevalssamstag feiern ja bekanntlich in Anrath die „Aach Blenge“ Sitzungskarneval, und der Beginn am Nachmittag ist einer Auflage geschuldet, wonach um 22 Uhr Ruhe herrschen muss im Wahlefeldsaal.