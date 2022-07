Gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben? : Premiere für „Gott“ bei den Schlossfestspielen

Neersen Ferdinand von Schirachs Stück um selbstbestimmten Suizid bewegte die Zuschauer in Neersen. Am Ende stimmte auch das Publikum mit ab.

Sollte ein gesunder Mann, der, aus welchen Gründen auch immer, sterben möchte, von seinem Arzt das todbringende Medikament Pentobarbital verschrieben bekommen können, um damit einen selbstbestimmten Suizid herbeiführen zu können? Den Zuschauern des Dramas „Gott“ von Ferdinand von Schirach, das am Samstagabend Premiere bei den Schlossfestspielen Neersen feierte, war von Beginn an klar, dass sie am Ende des Abends zu einer eigenen, persönlichen Entscheidung darüber aufgerufen werden würden.

Klingt nach einem klaren Fall, sollte man meinen, ist der Mensch doch ein selbstbestimmtes Wesen mit dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Oder etwa doch nicht? Es war eine harte und anstrengende, aber unbestreitbar gute Kost, die den Gästen in Neersen angeboten wurde. Und eine mutige Entscheidung, dieses Stück in das Sommerprogramm mit heiter-unbeschwerten Stücken wie „Brandheiß“ oder „Loriots dramatische Werke“ aufzunehmen. Und warum eigentlich nicht? Fragen wie „Wem gehört mein Leben?“, „Wem gehört mein Sterben?“ – gehören sie nicht ebenso in den Alltag eines Sommerabends wie entspannte Unterhaltung?

Das Stück Ferdinand von Schirach hat mit Dramen wie „Terror" von 2015 und „Gott" von 2020 Stücke geschrieben, in denen das Publikum interaktiv als eine Art Jury fungiert und seine Meinung kundtun kann. Der Ansatz von „Gott" basiert auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe vom Februar 2020, in dem das Recht auf selbstbestimmtes Sterben festgelegt wird.

Acht Tische und Stühle und ein paar Säulen deuteten den offiziellen schlichten Raum der Verhandlung auf der Bühne an. Hier nahmen acht Frauen und Männer Platz, um ihre fiktive Sitzung des Ethikrates zu beginnen: Die Vorsitzende und ein Mitglied des Ethikrates, gespielt von Claudia van Veen und Reinhild Köhncke, ein Kirchenvertreter, Mia Geese souverän in der Rolle der Rechtssachverständigen, ein medizinischer Sachverständiger, der Mann, der sterben möchte und sein Anwalt sowie seine Hausärztin. Erweitert wurde der Rat durch das Plenum der Zuschauer, die die Plädoyers der Sachverständigen aufmerksam verfolgten, um zu einer endgültigen Meinung zu gelangen.

Richard Gärtner, in überzeugender Emotionalität gespielt von Helmut Büchel, ist 78 Jahre alt. Seine Frau ist tot, qualvoll und ohne Hilfe gestorben. Nun möchte auch er seinem Leben ein Ende machen. Seine Hausärztin Brandt, dargestellt von Svenja Jerg, hat eine eindeutige Einstellung: „Ich möchte keine Beihilfe zum Suizid leisten.“ Damit vertritt sie die Linie der Deutschen Ärztekammer. Ihr Vertreter im Stück ist der Präsident der Bundesärztekammer, Professor Sperling, verkörpert von Werner H. Schuster. Schuster spielt überzeugend einen arroganten, Gott-ähnlichen Vertreter der Ärztezunft, der auf das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient pocht, das zerstört sei, wenn ein Arzt den Suizid unterstütze, der sich auf den Eid des Hippokrates beruft, den – wie der engagierte, zuweilen spitzfindige Anwalt Biegler betonte – kein Arzt wirklich schwört. Biegler wird dargestellt von Christian Miedreich, der im Laufe des Stücks immer mehr an Fahrt aufnahm.

Biegler treibt Sperling in die Enge, bringt die Diskussion um die Pille in den 1960ern ins Spiel, widerspricht Sperling, wenn er auf die Palliativmedizin pocht: „Wie viele Mediziner haben eine Palliativausbildung?“, fragt Biegler. Die niederschmetternde Antwort lautet: drei Prozent. „Ihre Realität ist nicht die Realität der Gesellschaft“, fasst Biegler zusammen. Und dann die Diskussion mit Bischof Thiel, den Kay Szacknys authentisch und lebendig gibt: Spätestens jetzt wird dem Zuhörer klar, wie facettenreich, wie komplex die Fragestellung, die anfangs noch klar gewesen sein mag, wirklich ist. Der Wert und Sinn des Lebens, das offenkundige Nicht-Verbot des Suizids in der Bibel, die Beteiligung von Kirche an Morden und Verbrechen – die Diskussion zwischen Thiel und Biegler eskaliert.