Schlossfestspiele in Neersen „Stepping out“: Letzte Saisonpremiere bei Schlossfestspielen

Das Stück zugrunde liegende stammt von Richard Harris und feierte in London schon Erfolge, bevor es mit Liza Minelli verfilmt wurde und als Musical am Broadway landete. Den Verantwortlichen in Neersen war aber wichtig, dem Stück eine eigene Gewichtung und Note zu geben; so arbeitete Choreograf Michael Heller knapp zwei Monate in der Vorbereitungszeit gemeinsam mit Freihof und dem musikalischen Leiter Heinz-Jürgen Hox an der Musikauswahl, suchte verschiedene Versionen dazu und überlegte anschließend die passenden Schritt-Kombinationen. Als er dann das Ensemble kennenlernte, war er begeistert über das hohe Niveau und begann mit dem Feinschliff der Tanzelemente.