Schlossfestspiele Neersen Julia Maiwurm aus Hamburg ist die 20.000. Besucherin

Kurz vor der Samstagsvorstellung von „Stepping Out“ hat das Team der Festspiele Neersen die 20.000. Besucherin der Saison begrüßt: Mit ihrem aus Schiefbahn stammenden Partner Jürgen Mundt war Julia Maiwurm aus Hamburg zu einem Familienbesuch angereist. Dabei löste ein Zufall den spontanen Theaterbesuch in Neersen aus. „Ein Gast der Festspiele hatte sich gestern in Schiefbahn verfahren, und wir haben ihm den Weg erklärt. Da meinte Jürgen, ob wir nicht mal selbst hinwollen“, sagt Julia Maiwurm. Gesagt, getan: Noch am selben Abend buchten sie online Karten für die nächste Vorstellung, ohne zu ahnen, dass dabei von ihnen die 20.000er-Marke geknackt wurde.