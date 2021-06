Impro Battle im Schloss Neersen : „Willicher Weltherrschaft“ tritt gegen „Schiefbahner Schattenwerfer“ an

Neersen Talente entdecken, Talente fördern — das ist neben dem Spaß auch der Zweck der Impro-Battles im Schloss Neersen. Dabei gilt es, selbst die skurilsten Vorgaben szenisch umzusetzen. Nun stehen die Finalisten fest.

All das brachten die Teilnehmenden mit, die sich in den Teams „Neersener Schlossgeister“, „Anstalt Anrath“, „Willicher Weltherrschaft“ und „Schiefbahner Schattenwerfer“ rasante Battles lieferten. Nach zwei Stunden stand fest: Die Sieger des Halbfinales heißen „Willicher Weltherrschaft“ und „Schiefbahner Schattenwerfer“. Sie werden am Montag, 5. Juli, 19.30 Uhr, erneut gegeneinander antreten. Karten gibt es für zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) bei der Tickethotline unter 02156 949630.

Wer allerdings glaubt, er könne sich entspannt auf dem Besucherstuhl zurücklehnen, irrt. Das Publikum spielt im Improvisationstheater eine wichtige Rolle. Es fungiert als Jury und gibt die Stichwörter, die die Menschen auf der Bühne in Szenen einbauen. Was dabei herauskommt, ist meistens komisch bis abstrus und immer unterhalt-

sam. Was will man auch anderes erwarten, wenn die Aufgabe lautet: Singt eine romantische Ballade mit Heavy-Metall-Einschlägen, in der die Farbe Schwarz, das Briefmarkensammeln und der Refrain „Ich glaub, ich kann fliegen“ vorkommen.