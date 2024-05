Schlossfestspiele Neersen Große Vorfreude auf die Premiere der Saison 2024

Seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres läuft der Vorverkauf für die Festspielsaison 2024 zum 40. Jubiläum der Schlossfestspiele Neersen auf der Freilichtbühne am Schloss. Sabine Mroch, erste Vorsitzende des Festspielvereins, hat aktuelle Zahlen, die für den Verein sehr gut, für manch einen potenziellen Besucher weniger gut sind: Die Jubiläumsveranstaltung am 15. Juni, „Schatten über dem Nichts“ mit Katharina Thalbach ist ebenso ausverkauft wie das Udo Jürgens-Konzert am 16. Juni.