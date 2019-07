Schlossfestspiele Neersen : Mit Mark Twain den Mississippi runter

Neersen Bei den Schlossfestspielen gab Gregor Eckert den Schriftsteller als kauzig unkonventionelle Persönlichkeit.

Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind sicherlich die bekanntesten Helden aus Mark Twains literarischem Schaffen. Sie fehlten natürlich nicht in Gregor Eckerts biografischem Soloprogramm „Gestatten! Mark Twain“. Im Ratssaal von Schloss Neersen las der Schauspieler nicht, sondern spielte Ausschnitte aus den Abenteuern zweier Lausbuben. Witzig hintergründig zeichnete er in Tonfall und Auftreten die Gemütsverfassung des jungen Huck nach wie auch den Charakter von dessen trunksüchtigen und berechnenden Vater.

Er habe für Tom Sawyer wohl selbst am meisten Modell gestanden, ließ Eckert Mark Twain sagen. Der Schauspieler gestaltete den Abend im szenischen Spiel. Bücher waren Teil der Requisiten aus dem großen Reisekoffer, doch nicht Basis einer Lesung. Der Darsteller trat im weißen Anzug mit halb unter der Weste verborgener roter Krawatte auf – in der einen Hand eine dicke Zigarre und in der anderen oft ein Glas Bourbon – so wie Zeitgenossen laut einer Schilderung Mark Twain häufig gesehen haben mochten. Er gab den Schriftsteller als kauzigen Sonderling, der in den Betrachtungen humoristisch, entlarvend, bissig und scharfzüngig in der Gesellschaftskritik war.