In der Theatergarderobe Was hinter den Kulissen der Schlossfestspiele passiert

„Augen auf“ gibt Marion Leinders vor, die gerade noch mit dem blauen Lidschatten auf den Augenlidern von Christian Miedreich hantiert hat. Der Lidstrich steht beim Schauspieler als nächstes an. Auf dem Tisch türmen sich die Schminkutensilien. Lidschatten in den unterschiedlichsten Farben, Grundierungen, Puder, Haarsprayflaschen, diverse Fläschchen und Tuben geben sich ein Stelldichein mit Dutzenden von Pinseln und Schwämmchen, Haarbürsten und Kämmen. Das ganze Szenario wird dabei grell beleuchtet. Rund um den Spiegel sitzt Lampe an Lampe und das gleich mal vier, denn es sind vier Tische, die zur Maske der Neersener Schlossfestspiele gehören, wo gerade die Vorbereitungen für die Abendvorstellung des Stückes „Der Geizige“ laufen. Während unten auf der Tribüne im Schlossinnenhof noch gähnende Leere herrscht, geht es zwei Etagen höher, in der Maske, hoch her. Miedreich verwandelt sich unter den Händen der Chef-Maskenbildnerin in den Haushofmeister Valére, während Mia Geese, noch eine Scheibe Rosinenbrot essend, zu Harpagons Tochter Elise mutiert. Make-Up-Artistin und Hairstylistin Edina Vamos hat bei Geese mit den Haaren begonnen.