Schlossfestspiele Neersen : Großes Kino auf kleiner Theaterbühne

Neersen Es war eine komplett verregnete und dennoch total gelungene Premiere: „Monsieur Claude und seine Töchter“ hat aus vielerlei Gründen das Potential, in die Geschichte der Neersener Schlossfestspiele einzugehen.

Während es in einigen Nachbarorten komplett trocken bleibt, beginnt es in Neersen um 21.10 Uhr zu regnen und hört nicht wieder auf. Die erste halbe Stunde des dritten großen Stücks ist da gerade über die Freilichtbühne gegangen. Es gibt eine Unterbrechung, in der die 490 Gäste sich unterstellen, dann entscheiden Intendant Bodinus, Regisseur Freihof und die Vorsitzende des Festspielvereins Sabine Mrosch: „Wir ziehen das durch.“ Nicht alle Zuschauer ziehen mit, aber die überwältigende Mehrheit bleibt.

Glücklich ist, wer eine Karte hat: Alle 15 Aufführungen von „Monsieur Claude und seine Töchter“ waren bereits vor der Premiere ausverkauft. Aber das Schlossfestspielprogramm hat noch mehr zu bieten: Für das Kinderstück „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ und den „Mustergatten“ sind noch Karten vorhanden. Außerdem gibt es am 4. und am 17. August eine Gartenlesung, am 12. August einen Romy-Schneider-Abend und am 17. und 18. August die Opern- und Operettengala zum Abschluss der diesjährigen Festspielzeit. Karten und Infos finden sich unter: www.festspiele-neersen.de.

Ausgestattet mit Regen-Capes, setzen sie sich wieder auf ihre Plätze und werden mit einem umwerfenden Theaterabend belohnt. Selten hat es ein Stück gegeben, in dem ausnahmslos alle Schauspieler so perfekt besetzt sind und ihre Rolle so gut ausfüllen. Da ist Kay Szacknys, der den Vater Claude Verneuil so überzeugend spielt, dass man ihn auf Französisch ansprechen möchte. Neben dem lauten, polternden Mann wirkt die schlanke Reinhild Köhncke, die die Rolle der Mutter Marie mit elegant wirkender Zurückhaltung spielt, ganz zart, was wiederum gut zum Charakter der Marie passt.