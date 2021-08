Schlossfestspiele Neersen : Freude und Schmerz einer Kaiserin auf die Bühne gebracht

Chris Pichler schaffte es mit wenigen Requisiten, einem traumhaften Kleid, einem beeindruckenden Toupet und großer Bühnenpräsenz, die 1898 gestorbene Kaiserin auferstehen zu lassen. Foto: Wickerath Foto: Stephanie Wickerath

Neersen Nicht zuletzt durch die Filme mit Romy Schneider ist die österreichische Kaiserin Sissi bis heute ein Begriff. Wer sie war und wie ihr Leben aussah, das ergründete die Schauspielerin Chris Pichler in ihrem Stück „Sissi – Kaiserin der Herzen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Es war das letzte Gastspiel der diesjährigen Neersener Schlossfestspiele, und es war noch einmal ein Höhepunkt. „Sissi – Kaiserin der Herzen“ heißt das Kammerspiel, in dem die österreichische Schauspielerin und Sängerin Chris Pichler sich der Kaiserin nähert, die ob ihrer Schönheit, ihres Sportwahns und ihrer Hungerkuren legendär war. In gut eineinhalb Stunden schafft Chris Pichler es, das Leben der Kaiserin Revue passieren zu lassen.

In dem Ein-Personen-Stück porträtiert die 52-Jährige eine adlige Frau aus Bayern, die als lebenslustiger Wildfang mit 16 Jahren an den Wiener Hof kommt und an den Etiketten, denen sie als Kaiserin unterworfen ist, nach und nach zerbricht. Auch die große Liebe zwischen Sissi und Kaiser Franz leidet unter den unzähligen Vorgaben, die das Protokoll dem Paar diktiert, und kann schließlich nicht standhalten.

Schicksalsschläge wie der Tod der ersten Tochter, die im Alter von zwei Jahren verunglückt und an deren Unfall sich Sissi die Schuld gibt, tragen außerdem dazu bei, dass aus der jungen, fröhlichen Frau ein unglücklicher, verbitterter Mensch wird. Chris Pichler schafft es mit wenigen Requisiten, einem traumhaften Kleid, einem beeindruckenden Toupet und großer Bühnenpräsenz die 1898 gestorbene Kaiserin auferstehen zu lassen. Mit großem darstellerischem Talent mimt die österreichische Schauspielerin bei ihrem Gastspiel im Neersener Ratssaal die Kaiserin, die von sich selbst sagt, sie habe keine Spuren hinterlassen. Gespielte Dialoge, Monologe, Tagebucheinträge und Lieder geben Einblicke in ein Leben zwischen Glamour und Einsamkeit. Sehr gelungen ist der Einfall, die Haar-Zofe über das Leben der Kaiserin in Außenansicht plaudern zu lassen.

Insgesamt versteht Chris Pichler es in ihrem Spiel, die seelischen Verkrustungen der Kaiserin deutlich zu machen, die von ihren eigenen Hofdamen ausspioniert wird, zum Objekt degradiert ist und sich im „kalten Wiener Kerker“ gefangen fühlt. Immer wieder bricht Sissi aus, reist um die Welt, widmet sich dem Pferdesport, beginnt Affären.