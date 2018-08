Schlossfestspiele Neersen: Chris Pichler berührte die Gäste im Ratssaal als Romy Schneider.

Chris Pichler war auf der Bühne und je nach Standpunkt zeitgleich in einem Video zu sehen. So ergaben sich verschiedene Blickwinkel auf eine Person. Foto: Norbert Prümen

Neersen Chris Pichler berührte die Gäste im Ratssaal als Romy Schneider.

Die Rolle der „Sissi“ bescherte Romy Schneider frühen Ruhm und ließ sie beinahe ein Leben lang nicht los. In Chris Pichlers Soloabend „Romy Schneider – Zwei Gesichter einer Frau“ blieb die weltweit erfolgreiche Film-Trilogie beinahe Randnotiz, doch allgegenwärtig war Schneiders Aufbegehren gegen das von ihr erwartete Rollenklischee. Sie habe die „Sissi“ gerne gespielt, aber nie mit der Figur identifiziert werden wollen, ließ Pichler im Ratssaal von Schloss Neersen die verstorbene Schauspielerin wehmütig sagen.

Pichler schlug den Bogen von Schneiders schauspielerischen Anfängen bis hin zu deren viel zu frühen Tod. Sie zeigte die Fassade für die Öffentlichkeit und das Gesicht des Menschen hinter dem inszenierten Auftritt. Dabei entfaltete Pichler glaubwürdig die Entwicklung vom beinahe kindlichen Star zur am Leben verzweifelten Frau, die nur wenige Woche nach Erscheinen ihres letzten Films „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“ starb.

Pichler stand auf der Bühne und war je nach Standpunkt zeitgleich in einem Video zu sehen. So ergaben sich im inhaltlichen Bezug auf zwei Gesichter einer Frau verschiedene Blickwinkel auf eine Person. Ebenso erklang Pichlers Stimme zu Zitaten aus Schneiders Tagebuchaufzeichnungen und Briefen aus dem Off, während sie für alle sichtbar schweigend das Gehörte zu reflektieren schien.