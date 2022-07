Schlossfestspiele Neersen : Kinderstück für guten Zweck am Abend

Neersen Bei den Neersener Schlossfestspielen wird in diesem Jahr das Stück „Alice im Wunderland“ auch als Benefiz-Vorstellung am Abend gezeigt. Noch gibt es Karten.

Wie in jedem Jahr wird das Kinderstück der jeweiligen Spielzeit der Neersener Schlossfestspiele als Benefizvorstellung an einem Abend gespielt – üblicherweise wird das Kinderstück nachmittags aufgeführt. Der Preisaufschlag kommt einem guten Zweck zugute.

Dadurch kann auch das Kinderstück mit seiner besonderen Beleuchtung in den Abendstunden genossen werden. In diesem Jahr geht der Benefizaufschlag in Höhe von drei Euro an das Kinderhospiz im Kreis Viersen.