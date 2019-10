Schlossfestspiele : Sommernachtstraum vor Schlosskulisse

Info

Die Neersener Schlossfestspiele beginnen am 7. Juni 2020 und enden am 16. August. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt am 2. Dezember. Karten gibt es dann an der Theaterkasse, in den Willicher Stadtteilbüros, an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.festspiele-neersen.de.