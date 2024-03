Ausstellung in Neersen Behlas feinsinnige Kunst adressiert große Probleme

„Es gibt einen inneren Zusammenhalt, eine eigene Welt“, deutet Behla an. Für die Plakate und Einladungskarten wurde die Zeichnung einer Frau gewählt, deren rote Tränen in einer Hülle vor dem Körper zusammenlaufen. Kess fächert sich das Kleid in Schwüngen nach hinten. Die Schürze sei ein Symbol für Schutz, sagt Behla. Wiederzufinden auch in einer großformatigen, aus Korbmaterial geflochtenen Schürze mit herausragenden Enden, einem ihrer Wandobjekte. Immer wieder begegnet dem Betrachter ein wässriges Rot – die einzige Farbe, die Behla verwendet. Ist es Blut? In jedem Fall scheint es oft verflüssigt, rinnt, tropft und fließt. Das rote Leiterkleid erinnert an ein Gerippe. Zwei menschliche Gestalten vereinen sich in einem kreisförmigen roten Gebilde. Die Farbe Rot sei auch eine Symbolik für das Schmerzhafte, sagt sie. Nicht unbedingt im persönlichen Sinn, „sondern mit Blick auf unsere Welt.“ Sie beklagt eine Gleichgültigkeit, die dadurch verletzend sei. Und einen Mangel an differenzierter Sichtweise, der sie ihre filigranen Figuren entgegenstellt.