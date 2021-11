Zeichen der Liebe in Willich : Der Baum der Liebe im Schlosspark

Neersen Im Rosarium können Liebespaare nun ein Schloss als Zeichen der Verbundenheit anbringen. Am „Baum der Liebe“ können rund 2400 Schlösser ihren Platz.

Das erste Schloss hängt bereits, viele weitere sollen folgen. Das ist zumindest der Plan, den Christian Pakusch hat. Der Willicher Bürgermeister hatte die Idee für alle Bürger, die in Willich heiraten, aber auch für alle Verliebten die Möglichkeit zu schaffen, ein Schloss als Liebesbeweis anzubringen. „Das ist ein schöner Brauch, und ich dachte mir, dass es toll wäre, ein solches Angebot in unserer Stadt zu haben“, sagt Pakusch. Seine Assistentin Gesa Slomian machte recherchierte, Andreas Kublank von Team Grün im Geschäftsbereich Landschaft und Straßen stellte erste Überlegungen an, wo ein möglicher Standort sein könnte. Das Mönchengladbacher Unternehmen Reimann, das unter anderem auch schon das Kreuz auf dem Schiefbahner Friedhof geschaffen hatte, brachte sich mit der Idee eines Baumes ein. Manfred Hendricks, Bauleiter des Unternehmens, entwarf einen dreidimensionalen, 2,20 Meter großen Baum. Die Idee für den „Baum der Liebe“, wie das Werk genannt wurde, kam an. „Es gab auch den Vorschlag eines vier Meter hohen Baumes aus Drahtgeflecht. Aber wie sollte man so hoch greifen können und das eventuell auch noch im Hochzeitskleid, um ein Schloss anzubringen“, bemerkt Hendricks.

Den Aufbau erledigten die Gemeinschaftsbetriebe Willich. Die Elemente für die Schlösser rahmen den Baum so ein, dass der Eindruck eines Zaunes mit einem offenen stehenden Tor entsteht. Pakusch selbst hängte das erste Schloss in Herzform mit Gravur, bezogen auf seine eigene kirchliche Hochzeit vor drei Jahren an. In dieser Größe passen bis zu 600 Schlösser an ein Element. Bis 2400 Schlösser hängen, wird es sicherlich ein wenig dauern. In der Zwischenzeit hofft Kublank, dass sich Paten für die einzelnen Rosenbeete im Rosarium finden. Interessierte Bürger können sich bei Udo Hormes, Ruf 02156 949262, melden. Die Firma Reimann wird eine Röhre nachliefern, in die die Schlüssel nach dem Abschließen des Schlosses geworfen werden können.