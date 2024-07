Schließung vor zehn Jahren Erinnerungen an das Katharinen-Hospital

Erst am 7. Oktober 1872 kommt es zu einem Einschnitt: Mit der Einweihung des „Catharinen-Hospitals“ an der Bahnstrasse beginnt auch in Willich die Geschichte der stationären Krankenversorgung. Das Krankenhaus wird hauptsächlich durch die fromme Spende der Jungfer Catharina Essers ermöglicht. Es trägt ihren Vornamen; seit der Jahrhundertwende aber mit „K“ am Anfang.