CDU-Bürgerrunde : Schlechte Wege und Wildwuchs sorgen für viel Kritik am Willicher Friedhof

Willich Die CDU hatte zu einer Bürgerrunde auf den Friedhof eingeladen. Die Teilnehmer sparten nicht mit Kritik am Zustand mancher Gräber und der übrigen Flächen.

Knapp ein Dutzend Bürger nahm an dem Rundgang teil, darunter Marianne Bieniek. „Für mich ist der Friedhof das schönste Naherholungsgebiet“, erklärte die Seniorin. Bei der Stadt sei sie als „Meckerin“ bekannt. Guido Görtz wollte das so nicht stehenlassen: „Sie sind eine Impulsgeberin.“ Was die Beschwerdeführer beklagten: „Hier wird an der falschen Stelle gespart.“ Fakt ist, dass die Personaldecke in der Willicher Stadtverwaltung sehr dünn ist – und das sieht man dem Friedhof an vielen Stellen an.