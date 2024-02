Willicher Haushalt In Willich ist die 1-A-Lösung zunächst Geschichte

In Willich geht ein Schreckgespenst um, das die Verantwortlichen bislang nur aus Erzählungen der Nachbarkommunen wie Viersen, Krefeld oder Möchengladbach kennen: das Haushaltssicherungskonzept (HSK). Ein Fall der Kommune in diese Maßnahme soll unbedingt vermieden werden. Das ist das oberste Ziel von Bürgermeister Christian Pakusch (CDU), der aufgrund einer zwischenzeitlichen Erkrankung von Kämmerer Raimund Berg das Thema an sich gezogen hat.