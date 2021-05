Neue Bahnstrecke über Schiefbahn und Neersen : Schiefner schlägt Verlängerung der Regiobahn S28 in Etappen vor

Willich Der Kreis Viersener Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner (SPD) begrüßt die positiven Signale aus Teilen der Mönchengladbacher Politik und dem Kreis Viersen zur Weiterführung der Regiobahn S28 von Kaarst über Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen bis Viersen und hofft auf konkrete Entscheidungen der nun zuständigen politischen Gremien.

„Wenn jetzt ein Letter of Intent getroffen wird, steht anschließend die Frage pragmatischer Lösungsansätze an, beispielsweise die Konkretisierung von Planungen und die Vorbereitung eines Planfeststellungsverfahrens. Ziel muss es dabei immer sein, das Gesamtprojekt umzusetzen. Sollte sich dabei allerdings herausstellen, dass eine Verlängerung zügiger und realistischer in zwei Etappen zu realisieren ist, ist das auch dabei in Erwägung zu ziehen, zum Beispiel in einem ersten Abschnitt die Strecke von Kaarst bis Neersen und in einem zweiten Schritt die Strecke von Neersen bis Viersen“, sagt Schiefner. Diese Flexibilität solle man prüfen, wenn man nach den notwendigen Beschlüssen in das weitere Verfahren einsteige. „Da, wo ich als Bundestagsabgeordneter zu dem Gelingen des Verfahrens beitragen kann, tue ich das mit voller Kraft, weiß aber auch, dass die Umsetzung in Zuständigkeit des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) liegt – und damit indirekt beim Land“, so der Verkehrspolitiker.