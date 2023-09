St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn Mit Königssilber auf der Wallfahrt

„Es ist schon ein besonderes Gefühl, das Königssilber jetzt offiziell zu tragen und in mein Königsjahr zu starten“: Bei der traditionellen Kevelaer-Wallfahrt der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn wurde der neue König Marcel Görgens (42 Jahre) nun offiziell in sein Amt eingeführt. Görgens hatte am Schützenfest-Montag im Juni mit dem 68. Schuss den Vogel von der Stange geholt.