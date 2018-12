Schiefbahn : Feuerwehr muss zweimal ausrücken

Schiefbahn (rei) Zwei Einsätze hatte der Löschzug Schiefbahn der Freiwilligen Feuerwehr Willich am 1. Weihnachtstag. Wie Pressesprecher Bernd Ihlenfeld mitteilte, wurde die Wehr gegen 16.20 Uhr zu einem vermeintlichen Kaminbrand an einem Haus an der Straße ,,Grechte“ gerufen.

