Schiefbahner Dreieck Rat entscheidet: Kreisverkehr kommt nach 40 Jahren

Irgendwie ist es passend, dass die Entscheidung im Rat zum Ausbau des Schiefbahner Dreiecks an Willicher Straße und Rubensweg am Ende nicht öffentlich gefällt wurde. Aufgrund „schutzwürdiger Interessen“ der Unternehmen, die Angebote abgegeben hatten, war der Punkt kurzfristig von der Tagesordnung genommen und in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung, die am Mittwoch passenderweise ebenfalls in Schiefbahn, in der Kulturhalle, stattfand, da das Schloss aufgrund der Festspiele belegt ist, geschoben worden.