Stadt Willich: Schiefbahner Bürgerbusverein ist offiziell gegründet

Stadt Willich "Wenn alles normal weiterläuft, könnte der Bürgerbus ab Januar 2019 durch Schiefbahn fahren, darauf freue ich mich schon", sagte Ernst Kuhlen. Der 69-jährige Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsfreunde Willich hatte sich in den vergangenen Monaten aktiv für diesen Bus eingesetzt. Ernst Kuhlen wird ihn jetzt weiterhin aktiv begleiten können: Er wurde einstimmig für die Dauer von zunächst drei Jahren zum ersten Vorsitzenden des Bürgerbusvereins Schiefbahn gewählt.

Wenn der Verein im Vereinsregister eingetragen ist, werden die Zuschussanträge, so vor allem für das Fahrzeug, gestellt. Der neue Vorstand, der am 20. Juni erneut zusammenkommt, macht mit den Abstimmungen weiter, wird bald in Absprache mit SWK Mobil die genauen Haltestellen in Schiefbahn festlegen; es dürften etwa 35 bis 38 Haltepunkte sein.