Fläche an den Tennisplätzen Schiefbahner Bolzplatz soll aufgewertet werden

Schon im März 2021 hatte die CDU beantragt, über eine „Verschönerung“ des Bolzplatzes zu beraten. Damals hatte der Ausschuss entschieden, dass die Verwaltung zuerst die Nutzung der Fläche durch die Jugendlichen untersuchen solle. Diese Analyse hatte sich durch die veränderten Freizeitbedingungen während der Corona-Pandemie verzögert, erst jetzt gibt es belastbare Ergebnisse. Der Kern: Der Platz wird kaum frequentiert, sondern nur gelegentlich von Jugendlichen genutzt. Allerdings ist er in den Abendstunden ein Treffpunkt für junge Menschen, die dann dort Basketball spielen und die Jugendbänke intensiv nutzen. Als Konsequenz hatte die Verwaltung in der Vorlage angeregt, die Fläche verändert als „Multifunktionsfläche“ zu betrachten und die Wurflinien an den Basketball-Körben anzubringen.