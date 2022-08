19. bis 22. August in Schiefbahn : Was beim Schützenfest Niederheide auf dem Programm steht

Schiefbahn Bezirkskönig Uwe Bäumges darf mit Königin Daniela feiern. Vom 19. bis 22. August steigt in Niederheide das Schützenfest der St.-Johannes-Bruderschaft.

1989 entstand sein erster Kontakt zum Niederheider Schützenfest, damals im Schützenzug der „Kadetten“. Ab 1990 war er Mitglied bei den „Bibern“ – die aus älteren Schützen der „Kadetten“ entstanden waren. 2004 ging es für Bäumges dann in den Artilleriezug „Flotte Sohle“, in dem er bis heute Mitglied ist. Der Maschinenbau-Ingenieur und seine Königin Daniela (48 Jahre) haben eine 18-jährige Tochter. Svenja begleitet das Paar als Hofdame und ist auch selbst aktive Schützin – im Wachzug „Herzdamen“.

Das Niederheider Schützenfest beginnt am Freitag, 19. August, mit der traditionellen „Niederheider Sommernachtsparty“ unter freiem Himmel. Am Samstag ist um 17.30 Uhr Vorparade auf dem Paradeplatz am Niederheiderhof und ab 20 Uhr Ball der Zugkönige im Festzelt. Am Sonntag ist um 10.30 Uhr Wachparade, danach Frühkonzert und ab 15 Uhr Festumzug mit Königsparade. Am Abend spielt die Band Klangstadt beim Niederheider Tanzabend.