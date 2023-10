Spendenbox gut gefüllt Viel Beifall für Musiker bei Benefizkonzert für „Schützen helfen“

Schiefbahn · Beim sechsten Benefizkonzert für die Aktion „Schützen helfen“ traten am Samstag die Werkskapelle Böhler und das Tambourkorps Germania Willich in der Kulturhalle in Schiefbahn auf.

15.10.2023, 12:08 Uhr

Sehr gut besucht war das Benefizkonzert für „Schützen helfen“ in der Kulturhalle in Schiefbahn. Foto: Norbert Prümen

Von Nadia Joppen