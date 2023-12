Verein „Stalltür-auf“ lädt ein Krippenspiel begeistert seit mehr als 30 Jahren

Und so werden am Heiligen Abend die eingeschulten Erstklässlerinnen und Erstklässler in die Rollen der goldglänzenden Engel, der Hirten und eines Sternenträgers schlüpfen und Marias und Josefs Weg nach Bethlehem erleben, wo auch später Jesus geboren wird. Es wird ein Abend der Freude, Besinnlichkeit und Hingabe, mit vielen Erinnerungen an früher sowie voller strahlender Kinderaugen.