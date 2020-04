In Willich und Tönisvorst : Sechs Altenheim-Bewohnerinnen nach Corona-Infektion gestorben

Willich/Tönisvorst Bewohner und Pfleger von Seniorenheimen sind besonders gefährdet. In Schiefbahn sind bereits sechs im Hubertusstift lebende Frauen gestorben. Im Seniorenhaus St. Tönis sind aktuell 15 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

Um eine weitere Ausbreitung des Virus in dem Schiefbahner Seniorenheim zu verhindern, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen: „Die erkrankten Bewohner werden räumlich strikt von den Gesunden getrennt, Kontaktpersonen unter den Mitarbeitern wurden in Quarantäne geschickt. Die übrigen Mitarbeiter wurden mit Schutzausrüstung ausgestattet“, teilt Anja Kühne, Pressesprecherin des Kreises Viersen, mit. Das Gesundheitsamt, die Heimaufsicht und die Heimleitung haben täglich mindestens einmal Kontakt miteinander.

Das Coronavirus konnte sich laut Kühne auch aus dem Grund in dem Heim ausbreiten, weil nicht bekannt war, dass eine Pflegekraft das Virus in sich trug. „Hochbetagte Menschen sind jedoch besonders vulnerabel, weil sie nicht mehr über so gute Abwehrkräfte verfügen. Der Kreis Viersen will diese Gruppe besser schützen“, sagt Kühne. Durch ein Screening-Fahrzeug können bei Verdachtsfällen jetzt schneller alle Bewohner und Mitarbeiter getestet werden. „Kranke, die noch keine Symptome haben, aber schon infiziert sind, können bereits überwacht und therapiert werden“, so Anja Kühne weiter.