Trainingscamp in Schiefbahn : Football-Nachwuchs trotzt der Hitze

Schiefbahn Zum zweiten Mal hatten die Schiefbahn Riders Kinder und Jugendliche zum Sommercamp eingeladen. Bei hochsommerlichen 36 Grad kam der Nachwuchs im Alter von sechs bis 14 Jahren am Samstag arg ins Schwitzen. 45 junge Sportler trainierten mit.

Heiß brennt die Sonne auf den Sportplatz in Schiefbahn. Die meisten Menschen suchen bei Temperaturen von 36 Grad im Schatten eben diesen auf, wann immer sie können. Doch auf dem Kunstrasenplatz, mitten in der prallen Sonne, rennen und schwitzen 45 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren. „Es ist schon sehr heiß und sehr anstrengend“, erzählt Phillip Jahn keuchend. Der Elfjährige ist Spieler bei den Schiefbahn Riders in der U-13 und nimmt am Jugendcamp des Footballteams Teil. Den Spaß daran kann auch die Hitze nicht mindern. „Es macht riesig Spaß, auch wenn der Schweiß immer wieder in die Augen läuft. Aber ich finde es toll“, sagt der junge Athlet, der später Quarterback werden möchte. Sein Vorbild? „Tom Brady“, sagt der Junge strahlend und hat sich damit den vielleicht besten, zumindest aber erfolgreichsten Spieler aller Zeiten, den legendären Quarterback der New England Patriots, ausgesucht.