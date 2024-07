Lange Tradition in Niederheide Schützen feiern Jubiläum: 100 Jahre Bruderschaft Niederheide

„Das ist eine Gelegenheit, die nie wieder kommt“, schwärmt er. Er freue sich, dass 2023 und 2024 jeweils drei neue Züge entstanden sind – das festige die Bruderschaft. „Wir sind jetzt die drittgrößte Bruderschaft in Willich“, blickt er auf die Gesamtsituation. Für die Zukunft wünsche er sich, das zu bewahren, was die Bruderschaft ausmache: den Schwachen zu helfen und die Gemeinschaft zu stärken – das soziale Engagement sei „der Kitt der Gesellschaft“, bricht er eine Lanze für das Ehrenamt. Das Schützenwesen sei mehr als Bier trinken und Paraden. „Die Eltern in der Nachbarschaft schätzen es, dass ihre Kinder in der Bruderschaft aufwachsen und gefestigt sind, statt abzudriften“, meint er.