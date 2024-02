Willicher Grüne und Nabu Initiative will in Schiefbahn eine Totholzhecke errichten

Am Samstag, 2. März, treffen sich nun Vertreter der Naturschutzorgansation, der Grünen und interessierte Bürgerinnen und Bürger um 14 Uhr am Ascheplatz des St.-Bernhard-Parks, um die gesammelten Äste und Zweige zu einer Totholzhecke aufzuschichten. „Ich möchte damit einerseits die Hecke an sich errichten, aber auch eine Art proof of concept leisten. Der Bauhof hat dadurch keine Kosten und keinen Aufwand. Sie müssen eben nicht das Schnittgut abfahren. Der Aufwand ist gering und wird auch ehrenamtlich gern geleistet. Wir sparen also sogar Kosten und Arbeit und erhöhen den ökologischen Wert. Das ist der Ansatz“, erläutert Muschiol.