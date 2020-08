Corona : St.-Bernhard-Gymnasium testet seine Mitarbeiter

Schiefbahn Das St.-Bernhard-Gymnasium bietet für seine Mitarbeiter freiwillige Corona-Tests an, die regelmäßig wiederholt werden sollen. Dafür wurde Dr. Christiane Wille aus der allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis aus Willich gewonnen.

Direkt in der ersten Schulwoche nach den Ferien wurde die gelbe Villa zur Test-Praxis umfunktioniert. Mehr als 70 Lehrer ließen am Donnerstag von Grotjohann unter strengen Hygienemaßnahmen einen Rachenabstrich zum Ausschluss einer frischen Covid-19-Infektion machen. „Wir wollen gemeinsam Verantwortung übernehmen und hoffen, dass wir möglichst lange den Präsenzunterricht in der Schule erhalten können. Durch den Coronatest haben wir als Kollegium ein größeres Sicherheitsgefühl. Die Testkapazitäten ermöglichen es uns, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen, sie zu unterbrechen und das Risiko einer unerkannten Verbreitung des Coronavirus an unserer Schule zu minimieren“, sagt Lehrerin Nadia Heuser.