Auszeichnung St.-Bernhard-Gymnasium ist Medienscouts-Schule 2024

Vor acht Jahren wurden die ersten Medienscouts am St.-Bernhard-Gymnasium durch Medientrainerinnen und -trainer der Landesanstalt für Medien NRW geschult, und seitdem wird das Wissen an die neuen, jüngeren Medienscouts weitergegeben. Unterstützt werden die Scouts durch eine Neigungsgruppe, die in der sechsten Klasse belegt werden kann. Hier werden Präsentationen, Umfragen, Plakate, Spiele und Videos erstellt, welche ausgehängt werden oder in den Workshops zum Einsatz kommen.