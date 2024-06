„So schmeckt Schiefbahn“ Musik, Essen und gut gelaunte Besucher beim „White Dinner“

Die langen edlen Stangen bestimmen an diesem Abend seine Küche. Ob mit Schnitzel, an Drillingen mit Sauce Hollandaise angerichtet oder im Flammkuchen verarbeitet – den Gästen schmeckt es. Daneben serviert das Eiscafé Marta nicht nur seine Eispezialitäten, sondern auch hausgemachte Antipasti. Verlockende Düfte gehen von den Tellern aus, die vom Servicepersonal des Grill-Restaurants Taverne heraus getragen werden. Um den Wein dreht sich hingegen alles bei der Vinothek Hesker, wobei Weißweine und Rosé im Mittelpunkt stehen. „Ein frischer Weißwein passt bestens. Rotweine haben wir auch, aber die verstecken wir heute beim ,White Dinner‘ ein bisschen. Sie passen farblich nicht so gut“, bemerkt Manuel Hesker lächelnd, der sich ebenfalls über die gute Annahme des Events freut.