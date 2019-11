Verkaufsoffener Sonntag : Traditionelles Fest zur Herbstkirmes in Schiefbahn gut besucht

Viele Besucher nutzten am Sonntag die Gelegenheit, um beim Fest der Schiefbahner Werbegemeinschaft durch den Ortskern zu bummeln. Foto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn Das Wetter spielte mit bei der Veranstaltung im Willicher Stadtteil. Das Motto lautete in diesem Jahr „Schiefbahn spielt“. Viele Geschäfte hatten am Sonntag geöffnet.

Von Rudolf Barnholt

Die Wetterprognosen versprachen nichts Gutes, aber am Sonntagnachmittag ließ sich die Sonne doch mal am Himmel über dem Herbstfest der Schiefbahner Werbegemeinschaft blicken. „Schiefbahn spielt“, lautete das Motto diesmal und vor allem in der neuen Stadtbibliothek im alten Brauhaus standen Spiele bereit, die aber kaum genutzt wurden. Möglicherweise war das Wetter zu gut für einen kuscheligen Spielenachmittag.

„Wir in Schiefbahn können Wetter“, sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Rainer Höppner, nicht ohne Stolz. Und er geht davon aus, dass die wenigen derzeitigen Leerstände an der Hochstraße bald kein Thema mehr sein werden, ohne Genaueres zu verraten. Er freute sich über Besucher, die nicht in Schiefbahn wohnen, wie der frisch gekürte SPD-Bürgermeisterkandidat Dietmar Winkels.

Vieles beim Herbstfest hat Tradition: Die Mitglieder des Lions Clubs boten den neuen Adventskalender an, der reißenden Absatz fand. „Wir haben jetzt erstmals 3000 statt 2500 Exemplare drucken lassen“, erklärte Adolf Franke. Mit dem Erlös werden Projekte vornehmlich an Willicher Grundschulen finanziert. Hauptgewinn sind 500 Euro, von der Volksbank zur Verfügung gestellt. Die Besucher des Herbstfestes konnten nicht nur mit Bekannten ein Schwätzchen halten, einige Geschäfte boten beim verkaufsoffenen Sonntag auch Rotstift-Preise: So gab es beim Herrenausstatter 20 Prozent und im Wäsche- und Bademodengeschäft immerhin zehn Prozent Rabatt.

Für den musikalischen Rahmen sorgte das Duo „Kleines Kino“ aus Krefeld. Zum ersten Mal beim Schiefbahner Herbstfest vertreten war das Café/Bistro „Stilvoll“ mit Kürbiscreme-Suppe und Minz-Latte an der Hochstraße. Im früheren Hoftor des Mertenshofs hatte der Kaiserhof ein weiteres Mal für zur Saison passenden Flammkuchen gesorgt – die Nachfrage war groß.

Die Schiefbahner Werbegemeinschaft plant für dieses Jahr keine weitere große Veranstaltung mehr. „Am 25. November wird der Weihnachtsbaum aufgestellt, der dann gemeinsam mit Kindern aus den Schiefbahner Kindertagesstätten geschmückt wird“, erklärte Rainer Höppner. Auf einen klassischen Weihnachtsmarkt verzichte man dagegen bewusst.