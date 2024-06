Fußball-Europameisterschaft 2024 Aufregung um Schweizer EM-Rasen von Peiffer aus Schiefbahn

Am Freitagabend, 14. Juni, beginnt mit dem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Schottland die Fußball-Europameisterschaft (EM) in Deutschland. Beim deutschen Gruppengegner Schweiz allerdings stand am Montag zunächst großer Ärger an. Denn als Spieler und Verantwortliche des Teams, das in Stuttgart Quartier bezogen hat und im dortigen Kickers-Stadion trainiert, den Trainingsplatz begutachtete, war der Ärger groß. „Wir haben den Platz besichtigt, und am Montag war er in einer Qualität, auf der vernünftiges Training schlicht nicht möglich war. Wir haben die Uefa kontaktiert, und die bot uns an, auf dem Vereinsgelände des VfB Stuttgart zu trainieren. Dort aber war nach der Saison ebenfalls der Rasen erneuert worden, sodass die Qualität kaum besser war. Außerdem wäre es logistisch kompliziert geworden“, sagt Adrian Arnold, der Sprecher des Verbandes auf Anfrage.