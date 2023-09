Mobilitätswoche in Willich Bushaltestelle als Statement für eine gute Zukunft

Mit erkennbarem Stolz steht der Künstler Danny Janke, in der Szene bekannt unter seinem Künstlernamen D@NNY, vor der Bushaltestelle am St. Bernharnd-Gymnasium. Der Name der Haltestelle lautet eigentlich Ulmenstraße. Das Wartehäuschen ist im Vergleich zur Vergangenheit nicht mehr wiederzuerkennen. Janke hat es in Zusammenarbeit mit den in Kunst begabtesten Schülerinnen und Schülern des St. Bernhard-Gymnasiums umgestaltet.