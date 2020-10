Zum 89. Geburtstag 2021 : Schiefbahner Radsportclub Blitz sagt sein Stiftungsfest ab

Schiefbahn Die für Anfang Januar geplante Traditionsveranstaltung findet diesmal nicht statt. Eine vereinsinterne Alternative ist in Planung, steht aber noch auf der Kippe.

Mehr als 200 Freunde und Bekannte des Vereins – darunter auch Schützenzüge und Politiker – sind normalerweise bei dem Fest mit buntem Rahmenprogramm zu Gast. Doch zum 89. Geburtstag des Vereins muss die Veranstaltung ausfallen. Das sei zuletzt im Zweiten Weltkrieg geschehen, erinnern sich ältere Mitglieder des Schiefbahner Radsportclubs. Und so schwer der Schritt auch war: Einstimmig und schnell entschied der Vorstand, dass das Stiftungsfest 2021 nicht stattfinden kann.

Die Ehrungen der Jubilare und der Sportler des Jahres soll, so die aktuelle Planung, im kleinen, allerdings vereinsinternen Rahmen stattfinden. Nur geladene Gäste werden teilnehmen können, um den Auflagen der Corona-Schutzverordnung gerecht zu werden. Ob diese abgespeckte Form des Vereinsgeburtstags überhaupt stattfinden kann, ist mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage allerdings ungewiss. Stephan Güthues blickt für seinen Verein in die Zukunft: „Wir wollen zu unserem 90. Vereinsgeburtstag in gewohnter Manier, beziehungsweise jubiläumsgerecht, im Januar 2022 feiern“, sagt er.