Schützenfest in Schiefbahn Peter Kirchkamp ist Schütze des Jahres im Gesamtbezirk

Mike Kunze (Bundesmeister des Bezirks Krefeld-Willich-Meerbusch im Bund der historischen Schützenbruderschaften) überreichte Peter Kirchkamp (König 1977 und Ehren-Jägerhauptmann) die Auszeichnung „Schütze des Jahres“ – eine Ehrung, die der Bezirk nur ganz selten und noch nicht seit langer Zeit vergibt. Der Titel solle „nach außen wirken“, so Kunze, und beziehe sich in Kirchkamps Fall auf sein vielfältiges Engagement auch abseits der Bruderschaft. So hat sich Kirchkamp mehrere Jahrzehnte lang in der Freiwilligen Feuerwehr Schiefbahn engagiert, er war Mitglied im Pfarrgemeinderat und im Kirchenvorstand der Pfarre St. Hubertus Schiefbahn.