Auf Antrag der SPD : Fitnessplatz wird im Schumacher-Park gebaut

Schiefbahn Schon 2015 beschloss die Politik auf Antrag der SPD, einen Outdoor-Fitnessplatz zu errichten. Das soll nun im vierten Quartal im Kurt-Schumacher-Park geschehen. Der Park wird ohnehin umgestaltet.

Im vierten Quartal dieses Jahres möchte die Stadt Willich mit dem Ausbau des Kurt-Schumacher-Parks in Schiefbahn beginnen. Das teilte die Verwaltung jetzt auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Lukas Maaßen mit. Teil des Gesamtprojekts „Integriertes Parkkonzept Kurt-Schumacher-Park" ist auch ein Outdoor-Fitnessplatz, den die Politik auf Antrag der SPD schon 2015 beschlossen hatte. „Die gute Nachricht ist, dass es endlich vorwärts geht. Unser Ziel bleibt, das kostenfreie Sportangebot unserer Stadt noch attraktiver zu gestalten. Eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio kann nämlich bis zu 80 Euro im Monat kosten – nicht für jedermann bezahlbar" begründet Lukas Maaßen das SPD-Vorhaben.

Vor zwei Jahren war die SPD mit ihrem Antrag, den ersten Fitnessplatz doch nicht in Willich, sondern in Schiefbahn zu errichten, erfolgreich. Dieser Schritt war nötig geworden, weil die Errichtung des Fitnessplatzes im Konrad-Adenauer-Park erst mit dem Bau der Katharinen-Höfe erfolgen sollte. Auf Initiative der SPD sollen weitere Outdoor-Fitnessplätze in Willich, Anrath und Neersen folgen.