Vorstandswahlen im Heimatmuseum Neue Zeitrechnung bei den Geschichtsfreunden

Während Kuhlen Schiefbahner ist, stammt sein Nachfolger Peter Borger aus Willich – er lebt heute in Clörath-Vennheide. Der 63-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder – Frau und Tochter engagieren sich ebenfalls im Verein. Er arbeitet als Hochbautechniker bei der Stadt Korschenbroich, ist Fan von Borussia Mönchnegladbach. Kuhlen hat seinem Nachfolger seine volle Unterstützung zugesagt. Borger wurde einstimmig, also mit 100 Prozent der Stimmen, gewählt. Er kündigte an: „Ich werde das Rad nicht neu erfinden.“ Was er aber möchte: „Ich will neue, jüngere und aktive Mitglieder gewinnen“, betont er.