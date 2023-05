Verkehrsplanung in Schiefbahn Kreisverkehr soll Unfälle verhüten

Der Willicher Planungsausschuss hat sich am Donnerstag mit jeweils großen Mehrheiten beziehungsweise einer einstimmigen Empfehlung für Planungsvorschläge der Verwaltung zum Ausbau der Willicher Straße nebst Kreisverkehr an der Korschenbroicher Straße ausgesprochen. Der Kern: Die Willicher Straße soll vom Rubensweg in nordöstlicher Richtung bis zur Korschenbroicher Straße und dem dort noch zu bauenden Kreisverkehr in zwei Schritten zu einer „regelkonformen Haupterschließungsstraße“ ausgebaut werden. Drittes Element ist der Bau des neuen Kreisverkehrs an der Einmündung Korschenbroicher Straße, vierter Teilbereich die Radwegbeleuchtung entlang der L 382 von Willicher Straße bis Tupsheide. Hier herrschte Einstimmigkeit.