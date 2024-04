Kultur in Schiefbahn Kinder stellen Geschichten aus der Schreibwerkstatt vor

El-Bahay habe die jungen Autorinnen und Autoren ermutigt und auch mit ihnen geprobt, den eigenen Text vor einer Gruppe von Menschen vorlesen zu können: „Vielleicht springt am Ende ja auch noch etwas für die Deutschnote raus?“, so der Autor schmunzelnd. Wer wissen möchte, welche Geschichten die Kinder entwickelt haben, ist am Donnerstag, 18. April, in der Kulturhalle in Schiefbahn willkommen. Ab 18 Uhr stellen die Kinder ihre in der Schreibwerkstatt entwickelten Geschichten ihren Familien und weiteren Interessierten vor, Einlass ist schon um 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.