Was das zweite Projektjahr bietet Schiefbahn wird immer demenzfreundlicher

Knapp 200 Menschen nahmen allein am ersten Schiefbahner Gespräch teil, bei dem Maria Aarts, die Begründerin der ressourcenorientierten Kommunikationsmethode Marte Meo, auf anschauliche Art und Weise verdeutlichte, wie mit Hilfe von Marte Meo ein guter Kontakt zu einem demenziell veränderten Menschen hergestellt und damit eine bestmögliche Teilhabe am Alltagsleben ermöglicht werden kann. Die folgenden Marte-Meo-Schulungen für Angehörige und Ehrenamtliche erfreuten sich einer regen Nachfrage, und die Veranstaltungsreihe in der Jugendeinrichtung „Leuchtturm“ mit Fachvorträgen zum Thema Demenz war stark nachgefragt. „Wir haben eine erste Brücke geschaffen“, bemerkt Hendricks.