Schützenfest der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahner Schützen feiern ab Freitag

Die Vorfreude auf den Sound von elf Musikeinheiten mit in der Regel um die 20 Musikern ist Geschäftsführer Sascha Kaulen anzumerken: „Das wird ordentlich scheppern!“ Danach geht es zu „Schiefbahn rockt“ ins Festzelt. Weitere Änderung: Am Sonntag findet kein Zapfenstreich mehr statt, aber die Königs-Galaparade (15.30 Uhr) mit Festumzug mit Kutschen bleibt. Die wichtigste Änderung zeigt sich Montag: Es gibt um 11 Uhr einen neuen Termin und einen neuen Ort für den Königsvogelschuss – auf einem mobilen Schießstand am Festzelt. Um 16.45 Uhr ist Festumzug und um 17.30 Uhr die Königsparade mit großem Zapfenstreich vor dem noch amtierenden König.