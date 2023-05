Verkehr in Schiefbahn Entscheidung zur Willicher Straße

Der Willicher Stadtrat hat die Planungsvorschläge der Verwaltung zum Ausbau der Willicher Straße mit Kreisverkehr an der Korschenbroicher Straße in Schiefbahn verabschiedet. Er folgte in vier Punkten den Empfehlungen, die der Planungsausschuss Anfang Juni mit großen Mehrheiten ausgesprochen hatte. Es gab in der Sitzung keine längere Diskussion.