Schiefbahn : Efeu löst sich von Hauswand

Das heruntergefallene Efeu versperrte den Eingang. Foto: Feuerwehr

Schiefbahn Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde der Löschzug Schiefbahn am Samstagvormittag alarmiert: An der Straße Gänsepfad hatte sich eine Efeubegrünung, die bis an das Dach gewachsen war, gelöst.

Dabei versperrte das dichte Gestrüpp den Hauseingang, sodass der Pflegedienst nicht mehr zur Patientin gelangen konnte, so Löschzugsprecher Bernd Ihlenfeld. Mittels Kettensäge und Drehleiter wurde der Eingang freigeschnitten, und lose Teile wurden vom Dachgiebel entfernt, da diese runterzufallen drohten. Während des Einsatzes wurde die Patientin zunächst von außen betreut und beruhigt, bis weitere Einsatzkräfte einen Zugang von der Rückseite des Hauses geschaffen hatten.

(msc)