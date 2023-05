Diamanthochzeit in Schiefbahn Vertrauen ist das Geheimnis

Der gebürtige Schiefbahner lernte seine Frau, die aus Oberhausen stammt, seinerzeit Ostern kennen. „Ihre Cousine und mein Freund waren befreundet, und ich bin Ostern mit nach Oberhausen gefahren“, erinnert sich der 83-Jährige. Man war sich direkt sympathisch, verlor sich dann aber aufgrund seines Bundeswehrdienstes aus den Augen. Karneval bekam Hans-Peter Peters zwei Tage Urlaub und reiste zum Feiern in die Heimat. „Dort haben wir uns wiedergesehen. Wir haben getanzt und den ganzen Abend erzählt. Es war klar, dass wir uns nicht wieder verlieren wollten“, sagt der Schiefbahner. Briefe und Telefonate folgten. Im September 1962 war die Bundeswehrzeit zu Ende. Am 17. Mai 1963 stand an Marias Peters Geburtstag die standesamtliche Trauung an. Einen Tag später folgte die kirchliche Variante. Von vorn herein stand Schiefbahn als Wohnort fest. Selbst als der Beruf den Versicherungsfachwirt nach Halle verschlug, blieb das so. Zwei Kinder, Sohn Jürgen und Tochter Martina, vervollständigen das Glück.