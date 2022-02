Ehejubiläum : Diamanthochzeit im Hause Kreuels

Schiefbahn Vor 60 Jahren haben sich Maria und Winfried Kreuels das Ja-Wort gegeben. Die beiden Ur-Schiefbahner feiern das Fest der diamantenen Hochzeit allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Maria und Winfried Kreuels haben sich am 16. Februar vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben. Die Braut war damals gerade 21 Jahre alt, der Bräutigam wurde erst zwei Monate nach der Hochzeit volljährig. Einen Monat später, im Mai 1962, kam der erste von drei Söhnen zur Welt.

Maria und Winfried Kreuels sind Ur-Schiefbahner. Die 81-Jährige stammt vom Sürderspick, wo das Paar auf dem Grundstück ihrer Eltern ein Haus bauen sollte. Der Jubilar wuchs an der Hochstraße auf. Wie so viele Menschen zur damaligen Zeit, arbeitete die Jubilarin, eine geborene Germes, in der Verseidag, während ihr Mann zum Krefelder Stahlwerk fuhr. Beide hatten ihr ganzes Berufsleben lang diesen einen Arbeitgeber.