Schiefbahn Bundesjugendballett macht Workshop mit den „Integrativen Gruppen“

Am Ende stand wieder eine herausragende Aufführung – nicht laut und knallig, sondern behutsam und mit vielen berührenden Aspekten: Die Profi-Tänzer des Bundesjugendballetts aus Hamburg waren wieder zu einem Tanz-Workshop mit Kindern und Jugendlichen aus den „Integrativen Gruppen“ des TV Schiefbahn gekommen. Zusammen zeigten sie in der Peter-Bäumges-Halle, was Profis und Laien erarbeitet hatten: eine rund 40-minütige Tanz-Darbietung, in der sich gemeinsame Elemente mit den Kindern und Jugendlichen und Kurz-Darbietungen der Tanz-Profis auf hohem tänzerischem Niveau abwechselten.